Borrell warnt vor 'mehr Krieg' durch erwarteten Rafah-Militäreinsatz

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat Israel nach dem Evakuierungsaufruf für Rafah aufgefordert, auf eine erwartete Bodenoffensive in der Stadt im südlichen Gazastreifen zu verzichten. Der Aufruf würde das Schlimmste ahnen lassen, "mehr Krieg und Hungersnot", schrieb Borrell am Montag auf der Plattform X, ehemals Twitter. "Das ist inakzeptabel." Israel müsse auf eine Bodenoffensive verzichten. Die EU sei gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft aufgefordert zu handeln, um ein solches Szenario zu verhindern.

Israels Militär hatte zuvor die Einwohner des östlichen Teils der Stadt Rafah im Grenzgebiet zu Ägypten dazu aufgerufen, sich in das einige Kilometer nördlich gelegene Al-Mawasi-Lager am Mittelmeer zu begeben. Betroffen sind schätzungsweise 100 000 Menschen, wie ein Militärsprecher sagte. Israel will mit dem Militäreinsatz die verbliebenen Bataillone der islamistischen Terrororganisation Hamas zerschlagen. Israel steht für sein Vorhaben international in der Kritik, weil in Rafah Hunderttausende palästinensische Binnenflüchtlinge Zuflucht gesucht haben./svv/DP/nas