Bosch ordnet Geschäft rund um Wasserstoff neu

GERLINGEN (dpa-AFX) - Bosch ordnet seine Aktivitäten im Bereich Wasserstoff neu. Der Technologiekonzern konzentriert sich künftig stärker auf die Technik für die Wasserstoff-Erzeugung und das Angebot von Elektrolyse-Komponenten, wie das Unternehmen in Gerlingen bei Stuttgart mitteilte.

Die Technik und Serienentwicklung von Systemen zur dezentralen Energieversorgung auf Basis der Festoxid-Brennstoffzellentechnik (SOFC) werden eingestellt. In dem Bereich sind überwiegend in Deutschland 550 Personen beschäftigt. Für sie sollen sozialverträgliche Lösungen gesucht werden. Ein Teil der Beschäftigten könnte im Bereich der Elektrolyse unterkommen.

In den letzten zehn Jahren hatte Bosch gemeinsam mit Partnern die Festoxid-Brennstoffzellentechnologie für Systeme zur dezentralen Energieversorgung weiterentwickelt. Der Markt habe sich in der jüngeren Vergangenheit jedoch anders entwickelt als erwartet. Zum einen werden laut Mitteilung vor allem Systeme einer höheren Leistungsklasse mit CO2-Abscheidung nachgefragt, was die Rahmenbedingungen für den wirtschaftlichen Betrieb deutlich anspruchsvoller macht. Zum anderen habe die Verstromung von Wasserstoff in Europa, insbesondere in Deutschland, noch nicht die erforderliche Priorität. "Im Ergebnis entsteht weiterer Entwicklungsaufwand in den kommenden Jahren, der die Wirtschaftlichkeit signifikant reduziert."

Das Unternehmen kündigte zugleich an, dass es die Technologiepartnerschaft mit Ceres Power geordnet beenden will. Den vertraglichen Verpflichtungen komme man nach. Seit August 2018 hatten die Schwaben mit dem Unternehmen bei der Entwicklung von stationären Brennstoffzellen und Brennstoffzellen-Stacks zusammengearbeitet./ols/DP/mis