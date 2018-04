Bosch und EnBW weihen neuen Batteriespeicher ein

HEILBRONN (dpa-AFX) - Mit einer neuen Speichertechnologie wollen der Energiekonzern EnBW und der Technikkonzern Bosch die Energiewende vorantreiben. Am Freitag (14.45 Uhr) wird die neue Kraftwerksbatterie am EnBW-Standort Heilbronn von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in Betrieb genommen. Sie besteht den Angaben zufolge aus 768 Lithium-Ionen-Batteriemodulen, die sehr kurzfristig Energie zur Verfügung stellen und so Schwankungen im Stromnetz ausgleichen können. Solche Schwankungen entstehen, wenn wetterbedingt weniger Strom aus umweltfreundlicher Wind- oder Sonnenenergie ins Netz gelangt./axa/DP/he