DAX23.807 -1,1%Est505.896 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0300 -0,8%Nas22.822 +0,8%Bitcoin61.598 +0,3%Euro1,1684 -0,1%Öl96,69 +0,3%Gold4.758 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DroneShield A2DMAA Microsoft 870747 Infineon 623100 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Diplomatische Fortschritte im Nahen Osten: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen im Plus -- Lufthansa: Tarifkonflikt geht weiter - Flugbegleiterinnen streiken -- Volkswagen im Fokus
Top News
Sartorius-Aktie fester: Analyst sieht weiteres Potenzial und bestätigt 'Overweight' Sartorius-Aktie fester: Analyst sieht weiteres Potenzial und bestätigt 'Overweight'
KION-Aktie belastet: Analyst sieht weniger Potenzial und kürzt Ziel KION-Aktie belastet: Analyst sieht weniger Potenzial und kürzt Ziel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil