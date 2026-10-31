Botnia Exploration verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
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Botnia Exploration hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,13 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Botnia Exploration ein EPS von -0,290 SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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