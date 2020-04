Botschafter: China offen für internationale Untersuchung von Corona-Ursprung

BERLIN (Dow Jones)--Der chinesische Botschafter in Deutschland, Wu Ken, hat eine unabhängige internationale Untersuchung der Ursachen der Corona-Pandemie in seinem Land nicht ausgeschlossen. Auf die Frage, ob sein Land offen sei für eine derartige Mission, erklärte er im ZDF-Morgenmagazin, China habe bei der Bekämpfung des Virus "schon sehr eng mit allen Seiten zusammengearbeitet", sowohl internationalen Organisationen als auch anderen Ländern. "Insofern ist es für uns auch kein Problem, in dieser Hinsicht in diesem Bereich weiterhin zusammenzuarbeiten."

Den Vorwurf, Informationen über die Gefährlichkeit des Virus zunächst zurückgehalten zu haben, wies Wu Ken zurück. Bereits am 31. Dezember des vergangenen Jahres habe China die Weltgesundheitsorganisation WHO zum ersten Mal informiert, kurz darauf auch die Nachbarländer und die USA. Am 20. Januar habe die Regierung bestätigt, dass das Virus zwischen Menschen übertragen werden könne und drei Tage danach sei die Stadt Wuhan abgeriegelt worden. "Das hat auch gezeigt, dass wir sehr hart daran gearbeitet haben."

Insbesondere US-Präsident Donald Trump hatte China zuletzt vorgeworfen, die Folgen des Virus verheimlicht zu haben. Er stoppte auch die Zahlungen seines Landes an die WHO, die er der Unterstützung Chinas bezichtigte. Missouri hat in dieser Woche sogar als erster US-Bundesstaat eine Klage gegen China eingereicht.

Wu Ken warf den USA nun vor, "Verschwörungstheorien" zu verbreiten. "Die ganze Welt hat ganz klar gesehen, dass die USA diese Ablenkungsmanöver machen." Damit solle von der eigenen Verantwortung abgelenkt werden. Das Vorgehen sei aber "nicht konstruktiv", so der Botschafter. "Politisierung und Verschwörungstheorien besiegen nicht das Virus." Es brauche vielmehr "Solidarität und Zusammenhalt".

Experten und Virologen weltweit haben auch immer wieder Zweifel an den von dem kommunistischen Regime gemeldeten Zahlen an Infektionen und Toten geäußert. "China hat nichts zu vertuschen", erklärte Wu Ken im ZDF. Grund für die relativ niedrigen Zahlen seien die von der Regierung durchgeführten strengen Maßnahmen.

Auch den Verdacht von US-Geheimdiensten, wonach die Pandemie von einem Bio-Labor in Wuhan ausgegangen sei, wies der chinesische Diplomat zurück. Das Wuhan-Institut für Virologie arbeite nach den "höchsten Sicherheitsstufen". Es sei "unmöglich, dass das Virus von diesem Labor hergestellt wurde", sagte Wu Ken. Das Londoner King's College hatte auch die These eines möglichen Laborunfalls aufgegriffen, doch Beweise dafür gibt es bislang nicht. Wu Ken betonte, die Herkunft des Virus müsse von Wissenschaftlern und medizinischen Experten erforscht werden.

April 23, 2020 06:11 ET (10:11 GMT)