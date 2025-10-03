Botschafter in Moskau: Schlüssel zum Frieden liegt im Kreml

MOSKAU (dpa-AFX) - Der deutsche Botschafter in Russland, Alexander Graf Lambsdorff, hat Kremlchef Wladimir Putin zur Beendigung des Kriegs gegen die Ukraine aufgefordert. "Der Krieg in der Ukraine muss aufhören", sagte er in einer Rede anlässlich des Tags der Deutschen Einheit vor rund 1.000 Gästen in Moskau. Man stehe bereit, eine Friedenslösung zwischen Russland und der Ukraine zu unterstützen. "Es ist an Präsident Putin, eine solche Friedenslösung zu ermöglichen. Der Schlüssel zum Frieden liegt im Kreml."

In seiner Rede, die er teilweise auch auf Russisch hielt, dankte er für den Beitrag, den "mutige sowjetische und russische Politiker" zur Überwindung der Spaltung Deutschlands und Europas geleistet hätten. Menschen, die sich für Verbindungen Deutschlands und Russlands einsetzen, würden weiterhin dringend gebraucht und sollten sich nicht entmutigen lassen. Die Wiedervereinigung habe gezeigt: "Auch scheinbar fester Beton kann brechen."/ksr/DP/he