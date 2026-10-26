Boule Diagnostics Registered: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Boule Diagnostics Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,06 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boule Diagnostics Registered ein Ergebnis je Aktie von 0,280 SEK vermeldet.
Mit einem Umsatz von 96,2 Millionen SEK, gegenüber 127,2 Millionen SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 24,37 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Boule Diagnostics Registered
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boule Diagnostics Registered
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen