Boundary Gold and Copper Mining: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Werbung
Boundary Gold and Copper Mining hat am 22.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,020 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Boundary Gold and Copper Mining
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boundary Gold and Copper Mining
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.Werbung
Aktuelle Boundary Gold and Copper Mining Aktie News
Werbung
Boundary Gold and Copper Mining Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Boundary Gold and Copper Mining nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Keine Analysen gefunden.