Boundary Gold and Copper Mining: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

24.07.26 06:35 Uhr

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,020 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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