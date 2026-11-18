BOXABL: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Werte in diesem Artikel
BOXABL ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BOXABL die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
BOXABL vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf BOXABL
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BOXABL
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen