Boxlight A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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Boxlight A hat am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,78 USD. Im Vorjahresquartal waren -67,680 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Boxlight A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 29,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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