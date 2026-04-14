DAX24.044 +1,3%Est505.985 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,3500 +1,1%Nas23.639 +2,0%Bitcoin63.074 +0,4%Euro1,1788 -0,1%Öl95,47 +0,1%Gold4.824 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnung im Iran-Konflikt: Dow letztlich fester -- DAX schließt über 24.000-Punkte-Marke -- Heideldruck profitiert von Drohnen-Fantasie -- JPMorgan, Citi, Intel, Tesla, SAP, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Online Broker Vergleich - die besten Aktiendepots und Trading-Plattformen im Test Online Broker Vergleich - die besten Aktiendepots und Trading-Plattformen im Test
Kryptowährung im Fokus: Dieser Stablecoin vereint Krypto- und Goldinvestment Kryptowährung im Fokus: Dieser Stablecoin vereint Krypto- und Goldinvestment
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Boxlight stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

15.04.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Boxlight Corp Registered Shs
EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen

Boxlight hat am 13.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 10,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boxlight ein Ergebnis je Aktie von -51,960 USD vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 26,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 24,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 39,740 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -90,660 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Boxlight im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 19,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 109,25 Millionen USD im Vergleich zu 135,89 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Boxlight Corp Registered Shs

Keine Nachrichten im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten, die älter als ein Jahr sind, im Archiv