Boxlight stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Boxlight hat am 13.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 10,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boxlight ein Ergebnis je Aktie von -51,960 USD vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 26,6 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 24,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 39,740 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -90,660 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Boxlight im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 19,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 109,25 Millionen USD im Vergleich zu 135,89 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net