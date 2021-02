BP "schlägt zwei Fliegen" mit Verkauf von Gasfeldanteil in Oman

Von David Hodari

LONDON (Dow Jones)--Der Energiekonzern BP verkauft einen Anteil von 20 Prozent an seinem Erdgasblock in Oman für 2,6 Milliarden US-Dollar an die thailändische PTT Exploration and Production Public Co. BP wird weiterhin 40 Prozent an dem Projekt halten. Der Anteilsverkauf ermöglicht dem Konzern, die Schulden in seiner Bilanz zu reduzieren und seine Desinvestitionszeile zu verfolgen.

"Dies ist ein Block, den viele Leute schon lang, vor mehr als zehn Jahren haben wollten", sagt Bernstein-Research-Analyst Oswald Clint. "BP dachte, sie könnten mit der Fracking-Technologie eine hohe Rendite erzielen, und sie haben erfolgreich die Produktionskosten gesenkt", wodurch der Konzern Renditen von etwa 16 bis 17 Prozent habe erzielen können.

Mit dem Verkauf reduziert BP sein hohes Engagement im Gasgeschäft, das mit einem Anteil 60 Prozent für integrierte Ölkonzerne ungewöhnlich hoch war, und widersetzt sich gleichzeitig dem pandemischen Trend, dass Ölkonzerne Vermögenswerte unter dem Marktwert veräußern. Mit dem Verkauf schlage BP "zwei Fliegen mit einer Klappe", so Clint, da der Konzern sowohl Bilanz verkleinere als auch die CO2-Emissionen verringere.

Während viele große asiatische Volkswirtschaften "über Netto-Null-[Emissionen] gesprochen haben, zeigen alle von ihnen immer noch einen starken Appetit auf Erdgas und wir sollten erwarten, dass asiatische Käufer auf dem Markt für Gasanlagen sind."

