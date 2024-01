BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP steigt am Mittag

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BP. Zuletzt ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 4,66 GBP.

Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Um 13:35 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 4,66 GBP. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 4,66 GBP. Bei 4,65 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 5.124.233 BP-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,71 GBP. Dieser Kurs wurde am 11.02.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von 22,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2023 bei 4,47 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,27 GBP je BP-Aktie aus.

BP ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,19 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BP 0,43 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 53.269,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 55.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 06.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 11.02.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,833 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Aufschläge in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 mittags steigen

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Start des Freitagshandels mit Kursplus

Börse London: FTSE 100 zum Start stärker