BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

Die Aktie von BP gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die BP-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 4,66 GBP.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 13:35 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 4,66 GBP. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 4,66 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,65 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 5.124.233 BP-Aktien.

Bei einem Wert von 5,71 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.02.2023). 22,39 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 01.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,47 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 4,07 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 6,27 GBP.

Am 31.10.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,43 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 3,17 Prozent zurück. Hier wurden 53.269,00 USD gegenüber 55.011,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BP am 06.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 11.02.2025 werfen.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,833 USD je Aktie.

