BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BP konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,2 Prozent auf 4,68 GBP.

Das Papier von BP konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 1,2 Prozent auf 4,68 GBP. Im Tageshoch stieg die BP-Aktie bis auf 4,70 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,66 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.497.657 BP-Aktien.

Am 11.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,71 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,93 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,41 GBP. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 6,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,20 GBP je BP-Aktie aus.

Am 31.10.2023 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,43 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 53.269,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 55.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 11.02.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,798 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

