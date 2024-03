BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Freitagnachmittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BP gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 4,68 GBP nach oben.

Um 15:53 Uhr ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 4,68 GBP. Kurzfristig markierte die BP-Aktie bei 4,71 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,66 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 8.836.029 BP-Aktien.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,64 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 20,51 Prozent wieder erreichen. Bei 4,41 GBP erreichte der Anteilsschein am 23.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,77 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,230 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,302 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BP-Aktie bei 6,18 GBP.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 06.02.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,26 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 24,71 Prozent auf 52.141,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 69.257,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 07.05.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von BP rechnen Experten am 06.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,878 USD fest.

