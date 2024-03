BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BP gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 4,64 GBP.

Das Papier von BP konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,8 Prozent auf 4,64 GBP. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,66 GBP an. Den Handelstag beging das Papier bei 4,66 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 495.341 BP-Aktien den Besitzer.

Am 09.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,64 GBP an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 21,49 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.01.2024 bei 4,41 GBP. Derzeit notiert die BP-Aktie damit 5,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,230 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,302 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,18 GBP je BP-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 06.02.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,26 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,71 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 52.141,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 69.257,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 06.05.2025.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,878 USD in den Büchern stehen haben wird.

