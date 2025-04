BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verbilligt sich am Dienstagnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 4,32 GBP.

Die BP-Aktie notierte um 15:52 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 4,32 GBP. Die BP-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,31 GBP ab. Bei 4,36 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.524.187 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 5,41 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 20,12 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.11.2024 (3,65 GBP). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,240 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,326 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 5,27 GBP an.

BP veröffentlichte am 11.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 GBP ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,02 GBP in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,06 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 35,70 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 42,03 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 05.05.2026 dürfte BP die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,553 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

BP-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats März

STOXX-Handel STOXX 50 verliert letztendlich

Börse Europa: STOXX 50 schwächelt zum Ende des Freitagshandels