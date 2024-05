BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gibt am Vormittag nach

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 5,18 GBP ab.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 5,18 GBP. Die BP-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,17 GBP nach. Bei 5,20 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 584.712 BP-Aktien.

Am 19.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 5,62 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BP-Aktie 8,55 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,41 GBP. Dieser Wert wurde am 23.01.2024 erreicht. Abschläge von 14,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,303 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,220 GBP je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,23 GBP je BP-Aktie an.

BP veröffentlichte am 06.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,51 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 42,03 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 28,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 59,05 Mrd. GBP umsetzen können.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2025 erwartet.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,814 USD je Aktie.

