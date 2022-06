BP Aktie News: BP am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Die BP-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 01.06.2022 16:22:00 Uhr um 0,1 Prozent auf 5,10 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BP-Aktie bis auf 5,06 EUR. Bei 5,11 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 666.936 BP-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,19 EUR) erklomm das Papier am 31.05.2022. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Bei 3,22 EUR fiel das Papier am 21.07.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,48 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 4,99 GBP angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 03.05.2022. Das EPS wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 34,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 49.258,00 USD umgesetzt, gegenüber 36.492,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.08.2022 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 01.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,896 USD je Aktie in den BP-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Mai 2022: Das sind die Expertenmeinungen zur BP-Aktie

BP Einmalbelastung

Schwarzes Gold im Fokus: Die Geschichte des britisches Mineralölunternehmens BP

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP plc (British Petrol) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP plc (British Petrol) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP plc (British Petrol)

Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com