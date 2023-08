BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Blick auf BP-Kurs

Die Aktie von BP zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 4,90 GBP.

Um 09:06 Uhr wies die BP-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 4,90 GBP nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die BP-Aktie bei 4,91 GBP. Bei 4,81 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 716.971 BP-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.02.2023 bei 5,71 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 14,04 Prozent niedriger. Am 02.08.2022 gab der Anteilsschein bis auf 3,91 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 25,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,18 GBP an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 02.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,32 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 56.182,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 49.258,00 USD umgesetzt worden waren.

BP wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 01.08.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 29.10.2024 dürfte BP die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2023 0,942 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

