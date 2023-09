BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag mit Aufschlag

So bewegt sich BP

Die Aktie von BP gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 5,00 GBP zu.

Das Papier von BP legte um 15:52 Uhr zu und stieg im London-Handel um 2,6 Prozent auf 5,00 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die BP-Aktie bei 5,03 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,94 GBP. Bisher wurden heute 13.089.788 BP-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 5,71 GBP. Dieser Kurs wurde am 11.02.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 14,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 4,21 GBP am 29.09.2022. Mit einem Kursverlust von 15,85 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,10 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 01.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BP 48.538,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 28,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 67.866,00 USD umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2023 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2024 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,887 USD je BP-Aktie belaufen.

