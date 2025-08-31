BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau

So entwickelt sich BP

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im London-Handel notierte das Papier bei 4,32 GBP.

Die BP-Aktie bewegte sich um 15:53 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 4,32 GBP. Die BP-Aktie legte bis auf 4,34 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die größten Abgaben verzeichnete die BP-Aktie bis auf 4,31 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,33 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 5.608.506 BP-Aktien umgesetzt.

Bei 4,71 GBP markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BP-Aktie. Bei 3,29 GBP fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,329 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 4,59 GBP für die BP-Aktie aus.

BP gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,08 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,01 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,88 Prozent auf 34,91 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte BP 37,49 Mrd. GBP umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 04.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. BP dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,449 USD je BP-Aktie.

Redaktion finanzen.net

