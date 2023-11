BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittwochmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 4,94 GBP.

Um 11:48 Uhr ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 4,94 GBP. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 4,88 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,95 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.111.789 BP-Aktien umgesetzt.

Bei 5,71 GBP erreichte der Titel am 11.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 15,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,47 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,55 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 6,18 GBP.

BP ließ sich am 31.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BP 0,44 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 53.269,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 21,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 67.866,00 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,884 USD je Aktie.

