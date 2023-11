BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im London-Handel bei 5,02 GBP.

Bei der BP-Aktie ließ sich um 15:52 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 5,02 GBP. Der Kurs der BP-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,03 GBP zu. Die BP-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,88 GBP ab. Den Handelstag beging das Papier bei 4,95 GBP. Der Tagesumsatz der BP-Aktie belief sich zuletzt auf 15.899.036 Aktien.

Am 11.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,62 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,47 GBP. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Mit Abgaben von 10,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 6,18 GBP.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 31.10.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,44 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 53.269,00 USD in den Büchern – ein Minus von 21,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 67.866,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BP am 06.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,884 USD je BP-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

BP-Aktie knickt dennoch ein: BP steigert Gewinn

Handel in London: FTSE 100 beendet den Handel im Minus

Freundlicher Handel: STOXX 50 steigt schlussendlich