BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Vormittag mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 4,70 GBP.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:06 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 4,70 GBP. Der Kurs der BP-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,71 GBP zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,69 GBP. Zuletzt wechselten 550.370 BP-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,71 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 21,34 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (4,47 GBP). Mit einem Abschlag von mindestens 4,88 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,27 GBP für die BP-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BP am 31.10.2023 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 USD. Im Vorjahresviertel hatte BP 0,43 USD je Aktie erwirtschaftet. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 53.269,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55.011,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 11.02.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,833 USD je BP-Aktie.

