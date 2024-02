BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Vormittag schwächer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BP. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,4 Prozent auf 4,59 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 1,4 Prozent auf 4,59 GBP. In der Spitze büßte die BP-Aktie bis auf 4,59 GBP ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,62 GBP. Bisher wurden via London 739.801 BP-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.02.2023 markierte das Papier bei 5,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 24,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.01.2024 (4,41 GBP). Abschläge von 3,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,20 GBP.

Am 31.10.2023 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,19 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 53.269,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55.011,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BP am 06.02.2024 vorlegen. BP dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 11.02.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,798 USD in den Büchern stehen haben wird.

