BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei BP am Nachmittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von BP. Die Aktie legte zuletzt in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 4,35 GBP zu.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 4,35 GBP. Die BP-Aktie zog in der Spitze bis auf 4,39 GBP an. Bei 4,33 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im London-Handel wechselten bis jetzt 12.728.924 BP-Aktien den Besitzer.

Bei 5,41 GBP markierte der Titel am 13.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 19,65 Prozent niedriger. Am 14.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,65 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,97 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,326 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,27 GBP für die BP-Aktie aus.

BP veröffentlichte am 11.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 GBP ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,02 GBP in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 35,70 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,03 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 15,06 Prozent verringert.

Die BP-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.04.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 05.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,547 USD je BP-Aktie.

