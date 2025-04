BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zeigt sich am Vormittag freundlich

Kurs der BP

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 4,36 GBP.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von BP zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,8 Prozent auf 4,36 GBP. Die BP-Aktie legte bis auf 4,37 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 4,33 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 773.397 BP-Aktien.

Am 13.04.2024 markierte das Papier bei 5,41 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 23,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,65 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BP-Aktie mit einem Verlust von 16,30 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,326 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,240 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,27 GBP.

Am 11.02.2025 hat BP in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 GBP je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BP ebenfalls 0,02 GBP je Aktie eingebüßt. BP hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 35,70 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,03 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 29.04.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 05.05.2026 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,551 USD je Aktie in den BP-Büchern.

