BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

02.05.24 12:07 Uhr

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BP. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 5,11 GBP.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:48 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 5,11 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die BP-Aktie bei 5,13 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 5,09 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 7.688.076 BP-Aktien umgesetzt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 5,62 GBP. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 9,18 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 23.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,41 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Im Jahr 2023 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,220 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,303 USD. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 6,23 GBP angegeben. Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte BP am 06.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,51 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 42,03 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,05 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 28,82 Prozent verringert. BP wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 07.05.2024 vorlegen. Am 06.05.2025 wird BP schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,814 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BP-Aktie Schwacher Handel: STOXX 50 schwächelt schlussendlich Minuszeichen in London: FTSE 100 in Rot Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 nachmittags

