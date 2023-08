BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag mit stabiler Tendenz

So entwickelt sich BP

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im London-Handel bei 4,81 GBP.

Mit einem Wert von 4,81 GBP bewegte sich die BP-Aktie um 11:49 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die BP-Aktie bis auf 4,84 GBP. Der Kurs der BP-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,79 GBP nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,81 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.567.991 BP-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,71 GBP erreichte der Titel am 11.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 18,52 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,99 GBP ab. Mit einem Abschlag von mindestens 17,11 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,10 GBP für die BP-Aktie aus.

Am 01.08.2023 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,32 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig standen 48.538,00 USD in den Büchern – ein Minus von 1,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 49.258,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte BP am 31.10.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 29.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,920 USD je Aktie in den BP-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Gas, Strom, Öl & Co: Aktuelle Entwicklungen der Energiepreise und Rohstoffkonzern-Aktien von GAZPROM, Shell & Co. im Überblick

BP-Aktie dennoch höher: Niedrigere Ölpreise setzen BP unter Druck - Dividendenzahlung wird trotzdem erhöht

FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in BP bedeutet