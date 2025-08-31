BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP schiebt sich am Dienstagmittag vor

Blick auf BP-Kurs

Die Aktie von BP gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 4,36 GBP zu.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der London-Sitzung 1,1 Prozent auf 4,36 GBP zu. Zwischenzeitlich stieg die BP-Aktie sogar auf 4,36 GBP. Bei 4,33 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten via London 3.761.108 BP-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,71 GBP) erklomm das Papier am 13.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BP-Aktie mit einem Kursplus von 8,12 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,29 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass BP-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,329 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete BP 0,240 GBP aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 4,59 GBP für die BP-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BP am 05.08.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 GBP vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,01 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,88 Prozent zurück. Hier wurden 34,91 Mrd. GBP gegenüber 37,49 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BP am 04.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von BP.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,449 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

