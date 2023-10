BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP verliert am Nachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 5,23 GBP abwärts.

Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 5,23 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die BP-Aktie bis auf 5,23 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,32 GBP. Bisher wurden heute 7.532.457 BP-Aktien gehandelt.

Bei 5,71 GBP markierte der Titel am 11.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,19 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2022 bei 4,28 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 18,07 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,18 GBP.

BP ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 28,48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 48.538,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 67.866,00 USD US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 31.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte BP möglicherweise am 29.10.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 0,888 USD je Aktie in den BP-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Starker Wochentag in London: FTSE 100 steigt zum Ende des Freitagshandels

Gewinne in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester

Handel in London: Anleger lassen FTSE 100 steigen