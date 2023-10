BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Kurs der BP

Die Aktie von BP gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 5,29 GBP.

Die BP-Aktie notierte um 09:06 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 5,29 GBP. In der Spitze fiel die BP-Aktie bis auf 5,28 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 5,32 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 525.296 Stück.

Am 11.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,71 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 7,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,28 GBP. Dieser Wert wurde am 01.10.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,18 GBP je BP-Aktie aus.

BP ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 USD, nach 0,44 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 28,48 Prozent zurück. Hier wurden 48.538,00 USD gegenüber 67.866,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

BP wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 31.10.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 29.10.2024.

In der BP-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,888 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

