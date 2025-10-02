DAX24.443 +1,4%Est505.665 +1,5%MSCI World4.330 +0,2%Top 10 Crypto16,36 +0,4%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.039 +0,1%Euro1,1753 +0,2%Öl64,95 -0,7%Gold3.883 +0,5%
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagmittag mit Einbußen

02.10.25 12:07 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagmittag mit Einbußen

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 4,25 GBP ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
4,88 EUR -0,02 EUR -0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BP-Aktie notierte um 11:49 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 4,25 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die BP-Aktie bis auf 4,25 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,27 GBP. Zuletzt wurden via London 3.726.309 BP-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 4,71 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BP-Aktie derzeit noch 10,82 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 22,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,329 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 4,60 GBP.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,88 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 34,91 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37,49 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,450 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

