BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagmittag mit Einbußen
Die Aktie von BP gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BP-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 4,25 GBP ab.
Werte in diesem Artikel
Die BP-Aktie notierte um 11:49 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 4,25 GBP. Die größten Abgaben verzeichnete die BP-Aktie bis auf 4,25 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,27 GBP. Zuletzt wurden via London 3.726.309 BP-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 4,71 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BP-Aktie derzeit noch 10,82 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 3,29 GBP. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 22,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten BP-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,329 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 4,60 GBP.
Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,08 GBP. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,01 GBP ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,88 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 34,91 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 37,49 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass BP einen Gewinn von 0,450 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BP-Aktie
September 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der BP-Aktie angepasst
FTSE 100-Wert BP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BP von vor 10 Jahren abgeworfen
BP-Aktie im Minus: Finale Investitionsentscheidung für Tiber-Guadalupe-Projekt gefallen
Ausgewählte Hebelprodukte auf BP
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Nachrichten zu BP plc (British Petrol)
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|BP Neutral
|UBS AG
|25.09.2025
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.09.2025
|BP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.08.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.08.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.09.2025
|BP Neutral
|UBS AG
|28.08.2025
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.08.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.2025
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.2025
|BP Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.02.2025
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.2025
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.2025
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BP plc (British Petrol) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen