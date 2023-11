BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Donnerstagvormittag fester

Kurs der BP

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BP-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 4,96 GBP.

Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 4,96 GBP. Der Kurs der BP-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,99 GBP zu. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,97 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 509.219 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 5,71 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.02.2023). Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 14,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 01.06.2023 (4,47 GBP). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 9,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 6,22 GBP angegeben.

Am 31.10.2023 legte BP die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,43 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 53.269,00 USD. Im Vorjahreszeitraum waren 55.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.02.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,868 USD je BP-Aktie.

