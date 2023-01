BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP zieht am Mittag an

Im XETRA-Handel gewannen die BP-Papiere um 12:22 Uhr 1,5 Prozent. Im Tageshoch stieg die BP-Aktie bis auf 5,62 EUR. Bei 5,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 851.119 BP-Aktien.

Am 30.11.2022 markierte das Papier bei 5,82 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,38 Prozent könnte die BP-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 03.01.2022 auf bis zu 3,93 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 41,46 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,62 GBP je BP-Aktie an.

BP ließ sich am 01.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,43 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,16 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 55.011,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 37.867,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte BP am 07.02.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2022 1,49 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Gas, Strom, Öl & Co: Aktuelle Entwicklungen der Energiepreise und Rohstoffkonzern-Aktien von GAZPROM, Shell & Co. im Überblick

Spritpreise fallen weniger stark

Das sind die größten Fehler, die man beim Aktienkauf machen kann

Ausgewählte Hebelprodukte auf BP plc (British Petrol) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP plc (British Petrol) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BP plc (British Petrol)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com