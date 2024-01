BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Vormittag südwärts

So entwickelt sich BP

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 4,70 GBP abwärts.

Das Papier von BP befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 0,2 Prozent auf 4,70 GBP ab. Die BP-Aktie sank bis auf 4,70 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,70 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 304.712 BP-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,71 GBP) erklomm das Papier am 11.02.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 17,62 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,47 GBP. Dieser Wert wurde am 01.06.2023 erreicht. Mit Abgaben von 4,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,27 GBP aus.

Am 31.10.2023 äußerte sich BP zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,43 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 53.269,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 55.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.02.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 11.02.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 0,833 USD je BP-Aktie.

