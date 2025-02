BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP gibt am Mittag nach

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 4,19 GBP.

Werte in diesem Artikel

Die BP-Aktie notierte um 11:48 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 4,19 GBP. Die Abwärtsbewegung der BP-Aktie ging bis auf 4,17 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,17 GBP. Zuletzt wechselten via London 6.632.433 BP-Aktien den Besitzer.

Am 13.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,41 GBP an. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 22,46 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 3,65 GBP fiel das Papier am 14.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,92 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,220 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,308 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 5,04 GBP an.

BP ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. BP hat ein EPS von 0,01 GBP vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,22 GBP auf dem gleichen Niveau gelegen. Im abgelaufenen Quartal hat BP 36,35 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 13,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 42,09 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Die BP-Bilanz für Q4 2024 wird am 11.02.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der BP-Ergebnisse für Q4 2025 erwarten Experten am 10.02.2026.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,558 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Januar 2025: So schätzen Experten die BP-Aktie ein

Gute Stimmung in Europa: STOXX 50-Anleger greifen am Freitagnachmittag zu

STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 beginnt Handel mit Gewinnen