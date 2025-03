BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BP gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 4,39 GBP.

Die BP-Aktie stand in der London-Sitzung um 11:49 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 4,39 GBP. Die BP-Aktie legte bis auf 4,39 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 4,38 GBP. Zuletzt wurden via London 2.845.828 BP-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,41 GBP erreichte der Titel am 13.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BP-Aktie derzeit noch 23,20 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.11.2024 bei 3,65 GBP. Mit Abgaben von 16,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,326 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,27 GBP je BP-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BP am 11.02.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 GBP vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,02 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,06 Prozent auf 35,70 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 42,03 Mrd. GBP gelegen.

BP dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können BP-Anleger Experten zufolge am 05.05.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BP-Aktie in Höhe von 0,565 USD im Jahr 2025 aus.

