BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagnachmittag mit KursVerlusten

So bewegt sich BP

Die Aktie von BP gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BP-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 4,36 GBP.

Die BP-Aktie gab im London-Handel um 15:53 Uhr um 0,2 Prozent auf 4,36 GBP nach. Der Kurs der BP-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,36 GBP nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,38 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 8.764.819 BP-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.04.2024 bei 5,41 GBP. Der aktuelle Kurs der BP-Aktie ist somit 23,96 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 14.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,65 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,31 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BP-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,240 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,326 USD. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 5,27 GBP angegeben.

Am 11.02.2025 hat BP die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,10 GBP je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BP ebenfalls 0,02 GBP je Aktie eingebüßt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,06 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 35,70 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 42,03 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.04.2025 terminiert. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.05.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass BP im Jahr 2025 0,565 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

BP-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 notiert im Minus

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 leichter