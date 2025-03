BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagvormittag nahe Vortagesschluss

BP im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von BP. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BP-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 4,38 GBP.

Die BP-Aktie notierte im London-Handel um 09:07 Uhr bei 4,38 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 4,39 GBP erreichte die BP-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die BP-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,37 GBP aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,38 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 482.324 BP-Aktien umgesetzt.

Am 13.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,41 GBP an. 23,61 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,65 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,54 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP an BP-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,326 USD. Analysten bewerten die BP-Aktie im Durchschnitt mit 5,27 GBP.

Am 11.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,10 GBP vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,02 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 35,70 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 42,03 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 15,06 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte BP am 29.04.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 05.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass BP im Jahr 2025 0,565 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

