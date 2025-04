BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Donnerstagmittag tiefer

So bewegt sich BP

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BP. Der BP-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,9 Prozent auf 4,21 GBP.

Um 11:49 Uhr ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 4,21 GBP. In der Spitze büßte die BP-Aktie bis auf 4,19 GBP ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,22 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 6.907.984 BP-Aktien den Besitzer.

Am 13.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 5,41 GBP. Mit einem Zuwachs von 28,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,65 GBP ab. Abschläge von 13,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für BP-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,240 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,326 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,27 GBP.

BP veröffentlichte am 11.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,10 GBP ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BP ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,02 GBP in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 35,70 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 42,03 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

BP wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von BP rechnen Experten am 05.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,550 USD je Aktie in den BP-Büchern.

