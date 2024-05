BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Nachmittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BP. Die BP-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 5,09 GBP abwärts.

Um 15:53 Uhr rutschte die BP-Aktie in der London-Sitzung um 1,3 Prozent auf 5,09 GBP ab. Die Abwärtsbewegung der BP-Aktie ging bis auf 5,06 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,16 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.073.819 BP-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 19.10.2023 auf bis zu 5,62 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 10,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 23.01.2024 bei 4,41 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BP-Aktie 15,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,303 USD. Im Vorjahr erhielten BP-Aktionäre 0,220 GBP je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,23 GBP an.

BP gewährte am 06.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,02 GBP ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,38 GBP, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 42,03 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 46,24 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,814 USD in den Büchern stehen haben wird.

