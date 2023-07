BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagnachmittag stärker

Aktie im Blick

Die Aktie von BP zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die BP-Aktie im London-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 4,67 GBP zu.

Im London-Handel gewannen die BP-Papiere um 15:53 Uhr 2,0 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die BP-Aktie bei 4,74 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 4,63 GBP. Zuletzt wechselten 10.637.842 BP-Aktien den Besitzer.

Am 11.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 5,71 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 18,07 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 3,59 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2022). Der derzeitige Kurs der BP-Aktie liegt somit 30,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 6,39 GBP an.

BP ließ sich am 02.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,28 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 56.182,00 USD – ein Plus von 14,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BP 49.258,00 USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 30.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,986 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BP-Aktie

Gas, Strom, Öl & Co: Aktuelle Entwicklungen der Energiepreise und Rohstoffkonzern-Aktien von GAZPROM, Shell & Co. im Überblick

Schwarzes Gold im Fokus: Die Geschichte des britisches Mineralölunternehmens BP

Dr. Herbert Wertheim: Das ist der milliardenschwere Investor, von dem kaum jemand gehört hat