BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Montagvormittag höher

Die Aktie von BP zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die BP-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 4,66 GBP.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 4,66 GBP zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BP-Aktie bei 4,66 GBP. Bei 4,63 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten BP-Aktien beläuft sich auf 283.111 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,71 GBP erreichte der Titel am 11.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. 22,45 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 15.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 3,59 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,39 GBP für die BP-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 02.05.2023. Das EPS wurde auf 0,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,32 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 56.182,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BP einen Umsatz von 49.258,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte BP am 01.08.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von BP rechnen Experten am 30.07.2024.

Experten taxieren den BP-Gewinn für das Jahr 2023 auf 0,986 USD je Aktie.

