BP Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken BP am Mittag ins Minus

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 4,68 GBP.

Um 11:48 Uhr fiel die BP-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 4,68 GBP ab. Das Tagestief markierte die BP-Aktie bei 4,65 GBP. Bei 4,71 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 3.012.809 BP-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (5,71 GBP) erklomm das Papier am 11.02.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BP-Aktie somit 17,91 Prozent niedriger. Am 06.08.2022 gab der Anteilsschein bis auf 3,99 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,10 GBP an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BP am 01.08.2023. Es stand ein EPS von 0,15 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BP noch ein Gewinn pro Aktie von 0,44 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 28,48 Prozent auf 48.538,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 67.866,00 USD in den Büchern gestanden.

Die BP-Bilanz für Q3 2023 wird am 31.10.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 29.10.2024.

Den erwarteten Gewinn je BP-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,913 USD fest.

