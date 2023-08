BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP tendiert am Donnerstagnachmittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von BP gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die BP-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 4,72 GBP.

Die BP-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 4,72 GBP abwärts. In der Spitze fiel die BP-Aktie bis auf 4,65 GBP. Mit einem Wert von 4,71 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 9.030.527 BP-Aktien umgesetzt.

Am 11.02.2023 markierte das Papier bei 5,71 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der BP-Aktie. Am 06.08.2022 gab der Anteilsschein bis auf 3,99 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,52 Prozent würde die BP-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,10 GBP für die BP-Aktie.

BP ließ sich am 01.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresviertel hatte BP 0,44 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 48.538,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 28,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 67.866,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2024-Bilanz auf den 29.10.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,913 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

