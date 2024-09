BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP am Mittag in Rot

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BP. Das Papier von BP gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 4,24 GBP abwärts.

Das Papier von BP befand sich um 11:49 Uhr im Sinkflug und gab im London-Handel 1,5 Prozent auf 4,24 GBP ab. Die Abwärtsbewegung der BP-Aktie ging bis auf 4,23 GBP. Mit einem Wert von 4,29 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via London 382.603 BP-Aktien den Besitzer.

Am 19.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,62 GBP an. Mit einem Zuwachs von 32,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.09.2024 (4,23 GBP). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BP-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,220 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,309 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BP-Aktie bei 6,24 GBP.

BP ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 GBP vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,08 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,32 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 37,49 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 38,77 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte BP Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BP ein EPS in Höhe von 0,705 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

